Актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны

Актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны
Коваль отслужил в рядах морской пехоты. Фото: скриншот Instagram

Марк Коваль попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Актер Марк Коваль госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в Петербурге. По предварительной информации, на него напали неизвестные и избили.

Коваль обратился за помощью к врачам в ночь со вторника на среду, сообщает ТАСС 29 августа. Полицейские Невского района Петербурга намерены выяснить, как именно он получил травмы. Уголовное дело пока не возбуждено.

Подробности происшествия уточняются. 29-летний актер приехал в Петербург из Норильска, отслужил в ВМФ в рядах морской пехоты, и часто исполнял в кино роли полицейских, что должно говорить о его хорошей физической подготовке. В списке ролей — работы в сериале “Мажор-2” и “Морские дьяволы”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что режиссер и актер Игорь Хомский скончался в ДТП.

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Актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны
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