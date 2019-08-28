Лобовое стекло Sukhoi Superjet 100 лопнуло при посадке на Чукотке

Лобовое стекло самолета Sukhoi Superjet 100 лопнуло после посадки в городе Певек Чукотского автономного округа. На борту находилось 109 человек.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает телеканал Рен ТВ. Инцидент, по предварительным данным, произошел в аэропорту Чукотки уже после посадки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Это не первый случай с участием самолетов Sukhoi Superjet 100. Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирский лайнер этого типа совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Тюмень, но из-за неисправности двигателя был вынужден приземлиться раньше.

Первый громкий случай с участием Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая в аэропорту Шереметьево. После посадки лайнер загорелся.