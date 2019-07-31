Самолет из Краснодара экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com

Сегодня, 31 июля, пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 следовал из Краснодара в Тюмень. Однако был вынужден выйти на экстренную посадку.

Самолет авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары в связи с неисправностью двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Происшествие случилось в ночь со вторника на среду, с 30 на 31 июля. Самолет Sukhoi Superjet 100, следующий по маршруту Краснодар — Тюмень, объявил тревогу о том, что вынужден произвести экстренную посадку. Лайнер приземлился в самарском аэропорту «Курумоч». В двигателе самолета была замечена вибрация.

На борту находилось 97 человек. Пострадавших нет.

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