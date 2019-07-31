В Горелово вспыхнул Fitness House

Пожарные бригады уже на месте и приступили к ликвидации возгорания. Фото: vk.com/spb_today

Пожарные бригады уже на месте и приступили к ликвидации возгорания. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром на Красносельском шоссе загорелся Fitness House. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожара.

Утром в среду, 31 июля, в Горелово произошел пожар. В Красносельском районе Петербурга вспыхнул Fitness House. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сообщил, что пожарные бригады уже на месте и приступили к ликвидации возгорания.

На видеозаписи, которую выложил очевидец, видно, что из здания спортивного зала валит белый дым. Кроме того заметно, что спасатели прибыли на место и готовятся к тушению пожара.

Видео: vk.com/spb_today

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга. Гаражи загорелись в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник. Пострадал Mercedes. Пожар начался в небольшом цельнометаллическом гараже со стоявшим в нем Mercedes, затем начал распространяться на соседний гараж площадью в 36 м2.