В Ленобласти женщина с ВИЧ стала донором крови

Женщина с ВИЧ сдала кровь на донорство. Фото: pixabay.com

Женщина с ВИЧ сдала кровь на донорство. Фото: pixabay.com

В Ленобласти жительница города Волосово, ставшая донором крови, оказалась ВИЧ-инфицированной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, в марте 2019 года медики в письменной форме предупредили женщину о наличии у неё ВИЧ-инфекции. Однако, несмотря на это, в мае она стала донором крови.

От «Центра крови Ленинградской области» свое состояние женщина утаила намеренно, полагает следствие. Наличие ВИЧ-инфекции было обнаружено во время лабораторной проверки.

«За совершенное преступление по ч.1 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) ей грозит наказание до одного года лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Обвинительное заключение по делу утверждено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Петербурга с ВИЧ-инфекцией стала фигуранткой уголовного дела. Её хотят лишить родительских прав за кормление грудью.