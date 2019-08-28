Пес из Бангкока придумал хитрый способ выпрашивать еду

Хитрая собака стала звездой Интернета – у нее определенно актерский талант!

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает портал AOL News. Пес проживает на улицах Бангкока и, чтобы добыть себе пропитание, старается как может. Видя людей, собака начинает делать вид, что у нее болят задние лапы – она волочит их за собой, скулит и жалобно смотрит на прохожих. Это зрелище не может не тронуть – люди дают псу еду. Затем собака в качестве благодарности подскакивает и начинает крутиться вокруг них.

Местная жительница рассказала, что видела этот трюк несколько раз и старается подкармливать талантливого хитрого пса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы сняли на камеру нерпу, выглянувшую из Невы. Пользователи соцсети в комментариях по-разному отнеслись к событию – но больше с позитивом. Гостья удивляла недолго – она всего лишь несколько раз поныряла в Неве и скрылась подо льдом. Автор поста назвал нерпу «красавицей».