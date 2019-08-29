Милонов предложил перевоспитать Волочкову, которая сравнила мангал с вечным огнем

Балерина выложила фотографию в «сториз» с шашлыков и неоднозначно подписала ее.

На снимок в аккаунте Анастасии Волочковой отреагировали не только подписчики, но и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что шутка балерины плохая и ее нужно отправить на занятия по патриотическому воспитанию. Милонов убежден, что нельзя смеяться над некоторыми вещами – особенно когда речь идет о защитниках родины.

Напоминаем, что подобный скандал только недавно утих вокруг певицы Ольги Бузовой – она, вылизывая тарелку, сравнила себя с блокадницей. Потом она объяснила, что ее приучили доедать все до последней крошки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова не хочет удалять шутку про блокадницу и требует не воспитывать ее.

«Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну»,

— заявила певица.