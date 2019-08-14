Бузова не хочет удалять шутку про блокадницу и требует не воспитывать ее

Певица прокомментировала критику подписчиков и общественности.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова обосновала свою точку зрения в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Девушка отметила, что не собирается удалять скандальное видео. Она попросила не воспитывать ее, потому что в детстве с этим хорошо справились родители. Бузова попросила прощения у всех, кого задел ролик, но она заверила, что шутила только над собой, а не блокадниками.

«Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну»,

— заявила певица.

Напоминаем, что в своем Instagram Ольга Бузова выложила видео, на котором вылизывает тарелку. Девушка, смеясь, сказала, что она блокадница и у нее в семье принято все доедать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что депутат Госдумы вышлет Бузовой книги о блокаде Ленинграда.