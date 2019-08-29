Аэростат в виде сердца так и не смог взлететь в парке 300-летия

Экипаж летательного аппарата порвал купол о стенд “Купание запрещено”.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга попытались запустить воздушный шар. Не повезло: экипаж летательного аппарата порвал купол.

Крупный аэростат в виде красного сердца с надписью “Большая любовь СПБ” подготовили к запуску еще днем в среду 28 августа, рассказывают очевидцы в социальной сети. По предварительной информации, экипаж аппарата порвал купол о стенд “Купание запрещено”, установленный на берегу Финского залива.

Воздушный шар пытались запустить до позднего вечера, даже после того, как солнце зашло и на Санкт-Петербург опустилась темнота. Он так и не взлетел — вероятно, владельцы подлатают дырки, еще раз проверят аппарат и попробуют в другой день.

Ранее GazetaSPb сообщила, что орнитологи занимаются проблемой птиц в аэропортах.