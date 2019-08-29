Власти Ленобласти открыли прием заявок на получение бесплатной земли

Сейчас в Леноблатси на распределение выделены земелнье участки общей площадью в 200 га в Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском районах. Фото: pixabay

Сейчас в Леноблатси на распределение выделены земелнье участки общей площадью в 200 га в Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском районах. Фото: pixabay

В Ленинградской области начался второй конкурс на получение земельных участков в рамках программы «Ленинградский гектар». Об этом сообщает администрация Ленобласти.

Сейчас в Ленобласти на распределение выделены земельные участки общей площадью в 200 га в Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Заявку на участие в конкурсе может подать любой желающий в период со 2 по 20 сентября текущего года. Заявления принимаются в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сейчас в администрации региона рассматривается возможность увеличения площади выдаваемого земельного участка под освоение. Кроме того, участники программы могут получить не только стартовые 3 млн рублей, но и дополнительные фермерские гранты в размере до 30 млн рублей.

Первый конкурс прошел в июле этого года. Десять победителей, тогда представивших лучшие проекты, займутся разведением домашнего скота, производство сыра и выращиванием ягод и овощей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями.