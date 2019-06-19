В Петербурге собственников земельных участков могут обязать следить за воинскими захоронениями

законопроект уже поддержал Совет Законодателей при Федеральном Собрании РФ. Фото: Рixabay

законопроект уже поддержал Совет Законодателей при Федеральном Собрании РФ. Фото: Рixabay

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга выступили с инициативой обязать собственников земельных участков ухаживать за воинскими захоронениями, которые расположены на принадлежащих им территориях.

За соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» проголосовали в первом чтении на заседании городского парламента в среду, 19 июня.

Согласно законопроекту, региональная власть получит полномочия самостоятельно регулировать сферу воинских захоронений и поисковых работ, например, ограничивать проведение земляных работ на территории до тех пор, пока там не закончатся поисковые мероприятия.

Также депутаты предложили обязать собственников участков с захоронениями самостоятельно заниматься их восстановлением и следить за их состоянием.

Отмечается, что законопроект уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят на рассмотрение в Госдуму.

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