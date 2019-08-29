Призраки населили заброшенную оранжерею в Таврическом саду

Оранжереи Таврического сада хотят превратить в общественное пространство к 2025 году. Фото: скриншот VK

Оранжереи Таврического сада хотят превратить в общественное пространство к 2025 году. Фото: скриншот VK

Петербургский художник Леша Бурстон вернулся из отпуска и отметился новой работой.

Петербургский художник запустил в руины оранжереи в Таврическом саду призраков. Леша Бурстон надеется, что его работа привлечет внимание к проблеме реконструкции заброшенных мест.

Художник добавил силуэты молодых людей на стекла теплиц, которые стоят на заброшенной территории в одном из центральных парков Санкт-Петербурга. Бурстон рассказал на странице в соцсети 29 августа, что оранжереи Таврического сада хотят превратить в общественное пространство к 2025 году, но в Петербурге десятки заброшенных мест точно так же нуждаются в обновлении.

Бурстон, судя по странице художника в соцсети, вернулся с отпуска из Азии в Санкт-Петербург, так что город, возможно, ждет новая волна стрит-арта от местных авторов.

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