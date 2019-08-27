Покраса Лампаса просят создать арт-объект в Ленобласти

Пока что художник никак не комментировал предложение, но местные жители очень надеются, что ответ будет положительным.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова депутат заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Он заявил, что его огорчил случай в Екатеринбурге, когда местные коммунальщики закатали в асфальт работу Покраса Лампаса. Петров отметил, что в Сланцах мало достопримечательностей, зато много места для реализации таланта талантливого художника. Он также считает, что можно было бы провести фестиваль стрит-арта, тем более об этом просит местная молодежь.

«Наш город, без преувеличения, является памятником индустриальной эпохи со множеством объектов и строений, где современное графическое искусство смотрелось бы уместно»,

— обратился депутат к художнику в письме.

Петров пообещал, что предоставит Покрасу необходимую краску, а также договориться о легальности его работы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих.