Возле Мариинского театра появится памятник Чайковскому

В честь русского композитора Петра Чайковского напротив концертного зала Мариинского театра установят памятник. Смольный выделит на него 6 млн рублей.

Комитет по градостроительству Петербурга объявил об организации конкурса на создание памятника Чайковскому 28 августа. Сам конкурс, на который Комитет по градостроительству и архитектуре запросит 6 млн рублей, будет объявлен в октябре этого года.

Согласно информации ТАСС, памятник великому композитору откроют напротив концертного зала Мариинского театра. Его установка уже согласована с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Конкурс будет проведен в два этапа: первый состоится в конце октября этого года, а второй в марте следующего года.

В 2020 году страна будет отмечать 180-летие со дня рождения Петра Чайковского. Именно он является автором музыки к балетам «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Градсовет почти одобрил доработанный эскиз памятника Гранину.