Градсовет почти одобрил доработанный эскиз памятника Гранину

Градостроительный совет Петербурга рассмотрел доработанный эскиз памятника писателю Даниилу Гранину. Работу почти полностью одобрили.

«Решили, что в целом к памятнику по скульптуре замечаний нет, а вот по постаменту высказали замечания», — приводит «Интерфакс» слова главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева.

Постамент авторам проекта рекомендовали сделать более лаконичным и упрощенным. Скорректированный вариант, по словам Григорьева, будет представлен в ближайшее время. Однако необходимости предъявлять его на суд Градостроительного совета нет.

«Решено, что дальнейшую доработку можно уже не выносить на Градсовет, я решу это самостоятельно», — сказал Григорьев.

Напомним, эскиз памятника был представлен Градостроительному совету в начале августа. Работа была раскритикована и отправлена на доработку.

Памятник Даниилу Гранину будет установлен у дома №6 по Дальневосточному проспекту недалеко от библиотеки, носящей имя писателя.