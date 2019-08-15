Эскиз памятника Даниилу Гранину вновь раскритиковали

Корректировки в проект памятника писателю Даниилу Гранину, который планируют установить в Невском районе Петербурга, не сделали его лучше. Так считают члены Градостроительного совета Петербурга.

В среду, 14 августа на Градостроительном совете в Северной столице вновь был рассмотрен проект памятника Даниилу Гранину, авторами которого являются скульптор Евгений Бурков и архитектор Нестор Энгельке. На прошлом рассмотрении сообщество осталось недовольно размером гранитного постамента и нужно было доработать шрифт с именем писателя. А также внести идеи, как оформить окружающее пространство вокруг постамента.

Место для установки памятника уже утвердили. Памятник появится на Дальневосточному проспекте, поблизости от культурного центра с библиотекой имени Даниила Гранина.

В этот раз эскиз опять отправили на доработку. Эксперты комитета солидарны том, что шрифт не соответствует памятнику. Кроме того, Градсовет не оценил фонари возле монумента. После того, как в проект внесут ряд изменений, его рассмотрят уже в третий раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской.