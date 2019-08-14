В Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской

В Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской
Скульптура изображает саму Раневскую, сидящую на лавочке. Фото: https://vk.com/primor

В Приморском районе города установили скульптуру актрисы Фаины Раневской.

Скульптура появилась в сквере, который находится во дворе проспекта Сизова и Парашютной улицы возле 42-й гимназии. Ее установили после того, как старую детскую площадку сменили на новую. На постаменте выгравирована одна из фраз актрисы: «Все сбудется, стоит только расхотеть…». Памятник был установлен к Году театра, который проходит сейчас в России.

Жители района выложили фотографии нового памятника в социальных сетях. Они отметили, что новая скульптура «выглядит симпатично». Скульптура изображает саму Раневскую, сидящую на лавочке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сентябре планируют открыть памятник Цою в Петербурге. В ближайшем времени на улице Танкиста Хрустицкого возле станции «Проспект Ветеранов» появится памятник музыканту Виктору Цою. Памятник высотой в три метра выполнен по проекту скульптора Матвея Макушкина.

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В Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской
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