Burger King открылся на АЗС «Газпромнефть» в Петербурге

Burger King открылся на АЗС &#171;Газпромнефть&#187; в Петербурге
Рестораны быстрого питания могут появиться на сотне станций нефтяной компании в ближайшие 5-7 лет. Фото: pixabay

Компания также ведет переговоры по поводу сотрудничества KFC, McDonald’s и Mgrill.

«Газпромнефть» запускает совместный проект с ресторанами быстрого питания. На заправке, расположенной на Пулковском шоссе в Петербурге уже открылся Burger King. С помощью подобного сотрудничества компания рассчитывает увеличить число клиентов на своих АЗС.

Глава АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков пояснил, что подобная практика по сотрудничеству заправочных станций с заведениями общественного питания, а также с магазинами, наблюдается по всему миру. Об этом пишет РБК.

Кузьменков добавил, что рестораны быстрого питания могут появиться на сотне станций нефтяной компании в ближайшие 5-7 лет.

Сейчас компания уже получила более 50 заявок от ресторанных сетей на совместное открытие точек в России.

Ранее GazetaSPb сообщала, что заправки «Газпромнефти» оснастили современными «пистолетами».

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