Иоанновский монастырь в Петербурге реконструируют

На то, чтобы привели в порядок объект, выделили 95 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в КГИОП. Субсидию на восстановление Иоанновского ставропигиального женского монастыря получила единственная организация, участвующая в конкурсе. Она получит 95 миллионов рублей, чтобы сохранить объект культурного наследия. На средства могли претендовать церкви, храмы и монастыри, находящиеся на территории Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что Иоанновский монастырь открыли в 1900 году. С 25 декабря 1991 года монастырь является ставропигиальным.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что КГИОП проверит факт замены парадных дверей на объекте культурного наследия. По словам директора «Дормоста» Кирилла Иванова, это произошло из-за ряда бюрократических трудностей, которые поставили бы под вопрос весь проект и заняли до 6-9 месяцев. Подрядчик готов вернуть двери в исходное состояние, если это понадобится.