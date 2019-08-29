За происходящим на полигоне «Новоселки» наблюдает видеокамера

Все желающие могут следить за процессом рекультивации в режиме онлайн.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в администрации врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов – именно он распорядился об установке системы видеонаблюдения. Глава города хочет, чтобы петербуржцы и ленинградцы следили за тем, как оттуда вывозят строительные отходы. Затем там «выровняют тело до проектных отметок».

Некоторые уверяют, что одна из камер не работает.

«Но самая главная камера, направленная на полигон, не работает. Доступна лишь та, что показывает КПП на въезде»,

— сообщают читатели Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что «Новоселки» закрыли в 2017 году, а в прошлом началась его рекультивация.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов рассказал о судьбе полигона «Новоселки». Власти намерены заняться облагораживанием территории – полигон будет обработан, там высадят деревья, кустарники и траву.