Беглов рассказал о судьбе полигона «Новоселки»

Врио губернатора заверил, что его превратят в зеленую зону.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Он отметил, что полигон «Новоселки» укроют полностью через два года. На первый этап работ Смольный выделил 750 миллионов рублей. В разговоре с журналистом Беглов назвал объект «экологической бомбой».

После этого власти намерены заняться облагораживанием территории – полигон будет обработан, там высадят деревья, кустарники и траву.

«Полигон будет не просто облагорожен, он будет еще и безопасен»,

— заверил он.

Напоминаем, что полигон «Новоселки» портит жизнь петербуржцам сразу их трех районов. Уже к концу года должен исчезнуть характерный запах, а через несколько лет в городе появится новая зеленая зона.

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