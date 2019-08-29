Сотрудница детсада №11 туберкулез обнаружили еще в июне

Женщину после этого сразу госпитализировали, они находится на лечении.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в администрации Выборгского района. Женщину приняли на работу год назад – тогда она предоставили все необходимые документы, в том числе медицинскую книжку. В начале лета 2019 года она часто жаловалась на плохое самочувствие, ее отправили к врачу, который диагностировал патологию легких. Женщину госпитализировали незамедлителен – с тех она не имеет доступа к детям и другим сотрудникам дошкольного учреждения.

Напоминаем, что информацию, которую распространили обеспокоенные родители, подтвердили в Роспотребнадзоре. Пока что подобных случаев не выявлено, переживать, кажется, не о чем.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у повара детского сада в Петербурге обнаружили туберкулез. До этого сообщалось, что она целый год работала, болея.