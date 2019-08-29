У повара детского сада в Петербурге обнаружили туберкулез

Сейчас женщина находится в диспансере, а в здании садика проводится обработка. Фото: pixabay

Сейчас женщина находится в диспансере, а в здании садика проводится обработка. Фото: pixabay

Роспотребнадзор проводит проверку по причине обнаружение открытой формы туберкулеза у сотрудника детского сада в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно GazetaSPb, на кухне одного детсада №11 в Парголово еду для малышей готовила повариха с открытой формой туберкулеза. Она заболела еще в июне прошлого года. Изначально медики диагностировали у нее пневмонию, однако позже стало ясно, что это туберкулез.

При этом уже с начала августа 2018-го женщина работает в детском саду. Перед тем, как приступить к работе она прошла обязательно медицинскую комиссию в одной из поликлиник Выборгского района, где ей выдали документы, подтверждающие, что она здорова.

Сейчас женщина находится в диспансере, а в здании садика проводится обработка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минздрав назвал регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом.