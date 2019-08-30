Волочкова поделилась секретами стройности

Балерина попросила не обсуждать ее формы, так как они – результат упорного труда.

Обо всем Анастасия Волочкова рассказала в Instagram-аккаунте. Она вернулась с отдыха в Греции и поразила поклонников резкой потерей вес. Люди не понимают, почему балерина стала настолько худой и спрашивают у нее, в чем дело.

Балерина заверила, что не удивлена изменениям веса – она им не придает большого значения. Волочкова объяснила, что в последнее время много репетировала, это и могло стать причиной похудения.

В другом посте Анастасия продемонстрировала всем худые ноги и задалась вопросам: вот за что ее не любят? Танцовщица попросила относиться к ней лучше, ведь она – хороший человек.

Напоминаем, что знакомые Волочковой тоже обеспокоены ее изменениями – они весь отпуск пытались откармливать ее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Волочкова назвала своих хейтеров «ущербными».