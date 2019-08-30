Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов необходимо продлить до 1 октября. Об этом заявил депутаты Госдумы Василий Власов.

С письмом он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Реализовать идею предлагается на Дальнем Востоке в качестве пилотного проекта.

«Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — приводит слова Голикова «РИА Новости».

Из-за экзаменов каникулы сейчас фактически начинаются в июле, отмечает Голиков. Этого времени не хватает на то, чтобы успеть все необходимое.

Дополнительный месяц школьники и студенты, по словам депутата, могут тратить на отдых или подработку. Таким образом у них появится опыт, так часто необходимый для работодателей.

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