Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбурге. Самолет выполнял рейс из Петербурга в Худжант.

Представители ведомства 30 августа выехали в аэропорт Кольцово. Им предстоит проверить соблюдение законодательства о защите прав потребителей и безопасности полётов.

«Кроме того, Свердловской транспортной прокуратурой организована выездная (мобильная) приемная в аэропорту Кольцово», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет 30 августа вынужденно приземлился в Екатеринбурге. Причиной этого, как уточнили в прокуратуре, стало столкновение со стаей птиц при взлете.

Посадка прошла успешно. На борту находились четыре члена экипажа и 193 пассажира, в том числе 22 ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на взлетно-посадочной полосе в Пулково обнаружили останки животного происхождения и перья.