Самолет из Петербурга вынужденно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Петербурга в Худжант, вынужденно приземлился в Екатеринбурге. Причиной этого могла стать птица.

Пойти на посадку было решено из-за возможного повреждения колеса шасси. После вылета из аэропорта «Пулково» командир экипажа доложил о возможной неполадке.

При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного происхождения и перья. Вероятно, птица столкнулась с самолетом, что могло привести к поломке.

«Посадка прошла благополучно», — передает слова представителя авиакомпании «Интерфакс».

Самолет приземлился в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге более чем на десять часов задержался самолет в Апатиты. Покинуть Пулково он должен был 29 августа в 21:00. Однако отправление перенесли на утро следующего дня.