Пассажиры не могут вылететь из Петербурга в Апатиты с четверга

Вечерний рейс из Петербурга в Апатиты задержался до утра 30 августа. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Покинуть Петербург пассажиры рейса D2 055А авиакомпании «Северсталь» должны были 29 августа в 21:00. Однако затем время отправления перенесли на утро следующего дня.

Самолет, по данным онлайн-табло, вылетит в 7:30.

Помимо этого, в Пулково задерживается самолет в Куньмин. Рейс выполняет авиакомпания Lucky Air. Отправление было запланировано на 6:55 утра. По обновленным данным, самолет вылетит в 10:00. С чем связана задержка, не уточняется.

Остальные самолеты петербургский аэропорт покинут, согласно расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о массовой задержке самолетов в аэропорте Пулково. По меньшей мере 14 самолетов вылетели из Петербурга с опозданием. Так, рейс в Симферополь авиакомпании «Ямал» задержался на 17 часов.