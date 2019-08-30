Половина родителей России пропустят работу, чтобы проводить детей в школу

Половина родителей России пропустят работу, чтобы проводить детей в школу
В 2019 году в школу пойдет на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

Второго сентября, в первый день нового школьного учебного года ожидается трое из десяти родителей возьмут выходной или отпуск, чтобы проводить детей в школу. Из них 83% родителей пойдут провожать в школу первоклассников. Для этого 60% возьмут отпуск, а 23% отпросятся с работы на несколько часов. Оставшихся 17% первоклашек в школу проводят родственники. По некоторым оценкам это связано с невозможностью пропустить работу или боязнью ее потерять. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 2,5 тысячи родителей в более чем четырехста населенных пунктах.

Известно, что сейчас в России всего порядка 53,5 тысяч школ, в которых учатся всего около 13,4 млн школьников.

В учебный сезон 20192020 года в России в первый класс пойдут порядка двух миллионов учеников, что на сто тысяч больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит министерство просвещения РФ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьники из России успешно выступили на международной олимпиаде по географии.

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