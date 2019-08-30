Вдова Дадашева рассказала о жизни после смерти боксера

Елизавета Апушкина так и не может рассказать сыну о смерти отца-спортсмена.

Елизавета Апушкина рассказала, как живет после смерти своего мужа, боксера Максима Дадашева. Сын спортсмена до сих не знает о смерти отца.

Апушкина рассказала “Фонтанке” о браке: по ее словам, Дадашев пошел против семьи, выбрав немусульманку. Пара прожила вместе более 10 лет.

Боксер перестал общаться с родными после брака, а когда он умер, братья Дадашева потребовали у его супруги треть от имущества. Апушкина отказала и сказала обращаться в суд.

Супруга заявила, что Дадашев не болел менингитом, а если бы болел, то его не пустили бы на соревнования. Апушкина призналась, что ее муж все время тренировался, а в Египте получил солнечный удар.

Женщина так и не может рассказать сыну, что его отец умер. Сама она постоянно принимает антидепрессанты. Дадашев всегда был против того, чтобы его сын пошел в профессиональный бокс, и его вдова намерена оберечь трехлетнего Даниэля от этой карьеры.

Дадашев скончался через 3 дня после боя с Сабриелем Матиасом 20 июля. Боксер родился в Петербурге, являясь лезгином по национальности.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге попрощались с боксером Дадашевым.