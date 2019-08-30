Коня Юлия наказали за фото с туристами на Дворцовой

За фотографию коня GazetaSPb сама могла бы получить штраф, поэтому на фото Дворцовая без коня. Фото: pixabay.com

За фотографию коня GazetaSPb сама могла бы получить штраф, поэтому на фото Дворцовая без коня. Фото: pixabay.com

Предприимчивый мужчина не спросил разрешения у правообладателей персонажа.

В Петербурге вынесли штраф молодому человеку, который переодевался в костюм и фотографировался с туристами. Петербуржец не спросил разрешения у создателей персонажа.

По данным суда, 27 февраля Алексей Сычев в костюме Коня Юлия из мультфильма “Три Богатыря” предлагал туристам сфотографироваться с ним — 300 рублей за фотосессию, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 30 августа. При этом предприниматель не спросил разрешения у петербургской студии “Мельницы”, которая обладает правами на персонажа.

Суд назначил мужчине административный штраф в 1,5 тысячи рублей. Предприниматель мог бы тайком возместить ущерб себе за пять фотосессий, но костюм ему тоже придется сдать.

Ранее GazetaSPb сообщила, что аниматоры рассказали о подружке “Лунтика”.