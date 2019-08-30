Гендиректор Болтенков сделает ГУП “ТЭК СПБ” современным и конкурентоспособным

Иван Болтенков (род.1978) приехал в Петербург из Кемеровской области и окончил Горный университет. Фото: ГУП ТЭК СПБ

Иван Болтенков (род.1978) приехал в Петербург из Кемеровской области и окончил Горный университет. Фото: ГУП ТЭК СПБ

Администрация Петербурга предупредила нового гендиректора о важности контроля расходов.

Врио гендиректора ГУП “ТЭК СПБ” Иван Болтенков стал полноценным главой предприятия. Он имеет опыт управления в компаниях «Энергопромсервис» и «Петербургтеплоэнерго».

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга закрепил полномочия Болтенкого официальным назначением 30 августа, о чем GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, сообщили в ГУП “ТЭК СПБ”. Болтенков работал даже замом главы Комитета по тарифам Петербурга.

Новый гендиректор хочет сделать ТЭК современным и конкурентоспособным. При этом администрация Санкт-Петербурга предупредила Болтенкова, чтобы он сдерживал затраты предприятия — в противном случае счета петербуржцев за ЖКХ вырастут.

Иван Болтенков (род.1978) приехал в Петербург из Кемеровской области и окончил Горный университет. До прихода в ТЭК являлся замом губернатора НАО.

Гендиректора проверят приближающейся осенью и зимой. Ранее GazetaSPb рассказала, как Петербург готовится к новому отопительному сезону.