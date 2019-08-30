Маршрут №46 возвращается на свою историческую трассу

Маршрут №46 возвращается на свою историческую трассу
Новый маршрут автобуса №46. Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

С 31 августа изменится маршрут 46-го автобуса (нынешний маршрут «Автостанция «Крестовский Остров» — Метро «Площадь Александра Невского».

Возвращению на историческую трассу способствует открытие новой диспетчерской у Ладожского вокзала, рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Отныне маршрут станет длиннее, но в компенсацию за это прекратит углубляться на запад Крестовского, вместо этого сразу поворачивая по исторической трассе до Чёрной речки (Белоостровской улицы).

Новый маршрут №46, как можно видеть, теперь носит название «Ладожский вокзал — Белоостровская улица».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в одном из ресторанов Петербурга задержали пьяного, размахивавшего пистолетом.

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