Пьяного, размахивавшего пистолетом в ресторане на Южной, оперативно скрутили

Пьяного, размахивавшего пистолетом в ресторане на Южной, оперативно скрутили
Grand Power Ltd (Словакия) Фото: akbnn.ru / webarchive

29 августа 2019 года в отдел национальной гвардии по Петроградскому району Петербурга поступил звонок. По полученной информации, в одном из ресторанов на Южной дороге, выпивший гражданин размахивает пистолетом посреди зала.

Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружили, что результатом такого поведения стал конфликт между тремя подвыпившими мужчинами, один из которых решил компенсировать численное меньшинство аргументом в виде оружия, сообщает пресс-служба УВО Нацгвардии РФ по СПБ и ЛО.

Пистолет, правда, оказался травматическим — однако из-за дизайна модели «Grand Power» понять это было не так уж просто. Тем не менее, разрешение на оружие у задержанного нацгвардейцами мужчины имелось.

Трезветь и, возможно, подвергаться ответственности он отправился в компании сотрудников 71-го отдела МВД РФ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге пройдёт выставка антифашиста-карикатуриста с мировым именем.
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