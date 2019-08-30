«Художник против фюрера»: выставка Бориса Ефимова 3 сентября

&#171;Художник против фюрера&#187;: выставка Бориса Ефимова 3 сентября
Борис Ефимов за работой. Фото: Президентская Библиотека.

Президентская библиотека откроет свои двери в 14:00 3 сентября, чтобы начать церемонию открытия выставки «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны».

Напомним, Ефимов — один из самых известных карикатуристов мира, внёсший посильный вклад и в агитработу, имеющую своей целью разговор нацистов и их приспешников. Карикатуры выдались настолько удачными, что вошли не только в историю Второй Мировой или Великой Отечественной Войн или антивоенного движения — но и сами по себе стали классикой карикатуристики.

В самом Третьем Рейхе при его имени скрипели зубами, и обещали уничтожить при первой же возможности. Но художник выжил. А вот Рейх нет.

Кроме самих карикатур на выставке можно будет в полной мере прочувствовать ту атмосферу, в которой они создавались, какой посыл несли и как воспринимались советским народом, благодаря архивным историческим документам из электронного фонда.

Вход на мероприятие для зрителей и участников — через вход Президентской Библиотеки №1, с собой иметь паспорт.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «мажоров», избивших сделавшего им замечание прохожего, всё же будут судить.

Борис Ефимов выставка карикатуры президентская библиотека
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«Художник против фюрера»: выставка Бориса Ефимова 3 сентября
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