«Художник против фюрера»: выставка Бориса Ефимова 3 сентября

Президентская библиотека откроет свои двери в 14:00 3 сентября, чтобы начать церемонию открытия выставки «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны».

Напомним, Ефимов — один из самых известных карикатуристов мира, внёсший посильный вклад и в агитработу, имеющую своей целью разговор нацистов и их приспешников. Карикатуры выдались настолько удачными, что вошли не только в историю Второй Мировой или Великой Отечественной Войн или антивоенного движения — но и сами по себе стали классикой карикатуристики.

В самом Третьем Рейхе при его имени скрипели зубами, и обещали уничтожить при первой же возможности. Но художник выжил. А вот Рейх нет.

Кроме самих карикатур на выставке можно будет в полной мере прочувствовать ту атмосферу, в которой они создавались, какой посыл несли и как воспринимались советским народом, благодаря архивным историческим документам из электронного фонда.

Вход на мероприятие для зрителей и участников — через вход Президентской Библиотеки №1, с собой иметь паспорт.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «мажоров», избивших сделавшего им замечание прохожего, всё же будут судить.