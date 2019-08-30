В Петербурге дело всероссийского резонанса готово для суда

Двое жителей Петербурга, не так давно ставших звёздами телевидения со своим бенефисом «мы бьём и заливаем баллончиком несогласного с нами» станут участниками более серьёзного мероприятия. Оно называется «уголовный суд».

Напомним, 29 июля 2019 года, в общем-то, не произошло ничего необычного. По версии следствия, три друга 1992-1993 гг рождения раскатывали на автомобиле Rolls-Royce по пешеходной части Комендантского проспекта. После сделанного им замечания проходившим рядом гражданином они оперативно, доказали, что владение дорогим автомобилем не мешает навыкам рукопашного боя, особенно если на твоей стороне газовый баллончик. Троица поехала по своим делам, а мужчина в травматологию.

Будничные, в общем-то, события окраины (а то и центра) почти любого города (причём не только в России). Необычным было то, что видео заметил кто-то с федерального канала. И то, что именно об этом выпуске доложили главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину, который приказал «разобраться». А жизнь, в общем-то, необычным и формируется.

Так что двое из запечатленных на видео граждан были задержаны и им оставалось лишь разобраться между собой и согласовать со следствием, кого судить за побои (статья 116 — до двух лет), а кого, заодно, и за хулиганство (статья 213 — уже до пяти, но если «группой лиц», то и до семи).

Как рассказали GazeteSPb в ГУ СК РФ по Петербургу, без «предварительного сговора» всё же обошлось. Зато в отношении водителя автомобиля и одного из его друзей доказательства собраны и готовы для утверждения обвинения и дальнейшего суда. Судьба третьего пассажира, который на памятном видео ударов не наносил, пока неизвестна.

Ранее GazetaSPb писала, что КАД потихоньку продвигается к завершению починки.