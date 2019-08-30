В ДТП на а/д «Кола» пострадали женщина и ребенок

В ДТП на а/д &#171;Кола&#187; пострадали женщина и ребенок
Пострадавшие были пассажирами ВАЗа. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Авария случилась на 31 километре автодороги Кола днем ранее, 30 августа, в вечернее время. 44-летний водитель ВАЗ, не убедившись в безопасности маневра, совершил поворот. После случилось столкновение с автомобилем Renault, которым управлял 55-летний мужчина.

Согласно информации УГИБДД по городу и области, в состоянии средней тяжести госпитализировали 36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка в ЦРБ города Шлиссельбург. Пострадавшие были пассажирами ВАЗа.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный поджог ВАЗ в поселке Торики. Все произошло 26 августа на улице Молодежной. Обошлось без пострадавших.

"Кола" ваз дтп
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