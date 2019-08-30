Надвигающийся на Штаты ураган усилился до третьей категории мощности

Урагану «Дориан», который сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону американского штата Флорида, присвоили третью степени мощности из пяти возможных.

Согласно данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, которые были опубликованы 30 августа, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного давления урагана «Дориан» превысила 51 метр в секунду. Для того, чтобы добраться до побережья Флориды, урагану придется преодолеть еще тысячу километров по Атлантике.

Ранее GazetaSPb сообщала, что надвигающийся на США ураган усилился до третьей степени. В воскресенье ветер достиг 40 миль/ч, специалисты уверены, что он может усилиться в несколько раз. Эксперт из AccuWeather предостерег всех живущих на берегу Атлантического океана США и посоветовал следить за развитием шторма.