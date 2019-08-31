Смольный опроверг слухи об отмене маршруток в Петербурге

В комитете по транспорту разъяснили ситуацию с маршрутками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В комитете по транспорту разъяснили ситуацию с маршрутками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сообщение об отмене маршруток в Петербурге оказались ложными. Об этом заявили представители городского комитета по транспорту во время «нулевых» чтений бюджета.

«Мы не собираемся отменять маршруты, мы меняем форму», — приводит слова заместителя главы комитета Олега Маркова «Форпост Северо-Запад».

Марков пояснил, что коммерческие перевозки будут приравнены к государственным. Это означает, что на них начнут действовать все городские льготы. Маршруты при этом сохранятся.

Помимо этого, во время «нулевых» чтений бюджета глава комитета по транспорту Александр Головин заявил, что не исключает рост цен на проезд в метро и наземном транспорте. Ожидаемое повышение — 2 рубля. Однако цифры еще не утверждены комитетом по тарифам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маршрут 46-го автобуса с 31 августа возвращается на историческую трассу.