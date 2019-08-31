Какие законы примут в России в сентябре

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы и нормативные акты. Что изменится в стране в сентябре 2019 года, расскажет Gazeta.SPb.

Перепродажа и возврат билетов

С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи билетов в театры, музеи, на концерты и другие культурные мероприятия. Закон направлен на борьбу с перекупщиками.

В частности, реализовать билеты разрешат только самим музеям и театрам и компаниям, с которыми они заключили договор. Максимальная наценка — 10%.

Вернуть билет можно будет за полную стоимость не менее чем за 10 дней до события. При возврате за три дня покупатель сможет покрыть только 30% стоимости.

Служба в армии

С сентября россияне могут отказаться от права на отсрочку или полное освобождение от призыва. Желающим служить достаточно подать заявление.

Учет беспилотников и дронов

С 27 сентября владельцы дронов обязаны ставить их на учет в Росавиации. Речь идет о беспилотниках тяжелее 0,25 кг и не превышающих вес в 30 кг. На регистрацию дронов владельцам дается месяц со дня вступления требований в силу. При покупке нового аппарата его нужно поставить на учет в течение 10 дней.

Оформление извещения о ДТП на госуслугах

На сайте госуслуг 1 сентября начинает работать новый сервис. теперь оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию можно в электронной форме.

Повышение пенсий в селах

Перерасчет пенсий неработающих сельских пенсионеров завершится 1 сентября. Селян ждет дополнительная прибавка в размере 25% от фиксированной выплаты. В среднем это менее полутора тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России повысили штраф за непропуск машин скорой помощи.