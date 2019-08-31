«Сплин» и Therr Maitz бесплатно споют на Дворцовой площади

&#171;Сплин&#187; и Therr Maitz бесплатно споют на Дворцовой площади
"Сплин" выступит на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto

На Дворцовой площади в Петербурге 31 августа состоится бесплатный концерт. Артисты выступят в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!».

Среди выступающих группы «Сплин», Therr Maitz, Markscheider Kunst, «Пролетарское танго», а также участники шоу «Танцы» на ТНТ.

Главная идея праздника — поддержка волонтерских и благотворительных инициатив. Представители петербургских организаций расскажут о том, какую помощь можно оказать фондам города и ответят на вопросы присутствующих.

В развлекательной программе мероприятия также показательные выступления, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие мастерские, шоу барабанов и другое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге открылась выставка «Синий, белый и голубой: Зенит в Эрмитаже». Работы футболистов петербургского клуба представлены в общественном форуме Главного штаба.

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«Сплин» и Therr Maitz бесплатно споют на Дворцовой площади
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