В Китае выращивают груши в виде младенцев

Фремер Хао Сяньчжан из Китая выращивает груши в форме младенцев. Созданием плодов необычной формы он занимается с 2003 года.

Вырастить нестандартные груши ему помогают специальные формы. В них он помещает плоды, в последствии чего они становятся похожими на детей.

Согласно информации сайта fruitmould.com, мужчина постоянно совершенствует свою технологию и выращивает не только «младенцев».

Кроме того он зарабатывает производством вина. Для его создания Сяньчжан использует недозрелые груши, после чего помещают их в бутылки. Там плоды остаются дозревать.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Беларуси. Поставщики пытаются миновать границу с поддельными документами или вовсе без них.