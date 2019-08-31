Блогер Варламов назвал Петербург плохой версией Риги

Блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал пост о Риге. Город он назвал альтернативным Петербургом, но без его недостатков.

Варламов отметил, что Петербург и Рига схожи в своей старинной архитектуре, парках и сохранившихся исторических центра. При этом у латвийской столицы отсутствуют недостатки российского города.

«…Санкт-Петербург в последнее время стал не только прибежищем ужасных районов на перефирии, но и центром варварства», — написал Варламов.

Он напомнил о том, что исторические двери в Петербурге заменяют на бездушное железо, дома освобождают от архитектурных излишеств, а улицы оставляют без деревьев. В противовес этому блогер привел 58 фотографий с описанием достоинств Риги.

«А двери! Петербуржцы, завидуйте!», — написал он под одним из фото.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что созданный Варламовым Фонд сохранения исторического наследия собрал около 1,5 млн рублей на реставрацию парадных Дома Бака.