Ксения Собчак снимет шоу в формате проекта Кардашьян

Героями нового шоу Ксении Собчак станет Яна Рудковская и ее семья. Новый проект запустят в формате культового реалити о семье Кардашьян.

Реалити с участием семьи Яны Рудковской выйдет на экраны телевизоров уже в этом октябре. Производством программы по мотивам шоу Keeping Up with the Kardashians займется Ксения Собчак.

В телешоу примут участие все родные и близкие Рудковской. Миллионы телезрителей будут наблюдать за всеми подробности ее жизни, начиная от бытовых и заканчивая теневой стороной шоу-бизнеса.

Авторы проекта пока не раскрывают все подробности шоу, однако стало известно, что в первых эпизодах телешоу примет участие Дима Билан — его заметили на съемках, проходящих на фестивале «Новая волна» в Сочи.

