«Шкода» улетела в кювет и перевернулась на шоссе во Всеволожском районе

В автомобиле находился только водитель, он остался жив. Скриншот: vk.com/spb_today

В автомобиле находился только водитель, он остался жив. Скриншот: vk.com/spb_today

На Пробинском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП. Иномарка улетела с дороги и разбилась «всмятку».

Вечером 31 августа на автодороге перед деревней Проба в Ленобласти произошла авария. Легковой автомобиль «Шкода», по словам очевидцев, ехал по встречной полосе и, не справившись с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся набок.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», а также рассказали, что бригада скорой помощи приехала на место в течение 15 минут.

Отмечается, что в автомобиле находился только водитель, он остался жив. Информации от официальных источников пока не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ДТП на Маршала Казакова пострадала мать с коляской. Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ноги, ребенок не пострадал.