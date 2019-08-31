В ДТП на Маршала Казакова пострадала мать с коляской

В ДТП на Маршала Казакова пострадала мать с коляской
Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ноги, ребенок не пострадал. Скриншот: vk.com/spb_today

Вечером 31 августа в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых машин, в том числе авто каршеринга. Пострадала женщина-пешеход с ребенком в коляске.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), 31 августа около 16:30 на пересечении улицы Маршала Казакова и переулка Кузнецова не поделили дорогу два легковых автомобиля — «ВАЗ 2114» и каршеринговый «Рено».

Фото: vk.com/spb_today

В результате столкновения с «Рено», отечественный автомобиль наехал на пешехода — 30-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре с коляской, в которой был ребенок.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ноги, ребенок не пострадал. По словам очевидцев, водитель «ВАЗ» получил легкие травмы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ДТП на а/д «Кола» пострадали женщина и ребенок.

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В ДТП на Маршала Казакова пострадала мать с коляской
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