Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из политики

Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из политики
Срок полномочий Ангелы Меркель истекает в 2021 году. Фото: pixabay

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может вернуться к научной деятельности после того, как покинет свой пост.

В субботу, 31 августа, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что после ухода из политики она может вернуться в науку.

«Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера», — слова Меркель во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге приводит агентство Reuters.

Перед своей политической карьерой Меркель отучилась на факультете физики в Лейпцигском университете, а потом устроилась на работу в Берлинский институт физической химии Академии наук ГДР. В 1986 году Меркель защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук. В политику она ушла после того, как Академия наук ГДР прекратила свою работу.

Срок полномочий канцлера истекает в 2021 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Меркель подтвердила уход в отставку в 2021 году.

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