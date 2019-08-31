Английская королева разыграла не узнавших ее туристов из США

Во время прогулки возле шотландского зака Балморал, группа американских туристов не узнала королеву Великобритании, которую сопровождал ее охранник, работающий на семью более 30 лет.

Туристы из США приняли прогуливающуюся около замка Елизавету II за обычную местную жительницу, поскольку она была одета максимально просто. Она шла в сопровождении своего телохранителя возле замка Балморал, куда часто приезжает отдохнуть.

Путешественники подошли к королеве и поинтересовались, местная ли она. На что монархиня положительно ответила. Затем туристы спросили, видела ли она когда-нибудь королеву. Елизавета II с серьезным лицом кивнула на своего спутника, сказав: «Я — нет. А вот этот полисмен — да».

После этого отдыхающие отправились дальше, так и не признав английскую королеву. Эту историю рассказал Daily Mail.

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