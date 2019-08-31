Меган Маркл намерена вернуться в кино

Жена британского принца Гарри Меган Маркл задумалась о возвращении к актерской профессии. Об этом рассказал королевский эксперт Роб Шутер.

По словам эксперта, слова которого приводит International Business Time, герцогиня Сассекская, оставившая позади актерскую деятельность после замужества британским принцем, хочет вернуться в киноиндустрию и сейчас занимается поиском самого интересного сценария. СМИ предполагают, что Маркл появится в исторической или документальной ленте.

Помимо этого, герцогиня может стать еще и продюсером одного из выбранных ей проектов. Принц Гарри оказывает поддержку своей супруге в этом желании, поскольку он считает ее одной из лучших актрис.

Напомним, Меган Маркл известна в киноиндустрии своей ролью Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры»

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