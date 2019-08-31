Меган Маркл намерена вернуться в кино

Меган Маркл намерена вернуться в кино
Меган Маркл. Фото: кадр из телесериала "Форс-мажоры".

Жена британского принца Гарри Меган Маркл задумалась о возвращении к актерской профессии. Об этом рассказал королевский эксперт Роб Шутер.

По словам эксперта, слова которого приводит International Business Time, герцогиня Сассекская, оставившая позади актерскую деятельность после замужества британским принцем, хочет вернуться в киноиндустрию и сейчас занимается поиском самого интересного сценария. СМИ предполагают, что Маркл появится в исторической или документальной ленте.

Помимо этого, герцогиня может стать еще и продюсером одного из выбранных ей проектов. Принц Гарри оказывает поддержку своей супруге в этом желании, поскольку он считает ее одной из лучших актрис.

Напомним, Меган Маркл известна в киноиндустрии своей ролью Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры»

Ранее GazetaSPb сообщала, что Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в его карьере.

актриса киноиндустрия королевская семья меган маркл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меган Маркл намерена вернуться в кино
В Москве грабители вынесли 140 млн рублей из обменника
В Приморском районе молодой человек выпал из окна
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в его карьере
Надвигающийся на Штаты ураган усилился до третьей категории мощности
Иномарка влетела в фуру на Синопской набережной
Путин назвал «нормальное и правильное» количество детей
В Петербурге ушел из жизни сооснователь арт-центра ...