В Рощино загорелась общественная баня площадью 400 квадратов

Причина пожара пока не установлена. Фото: pixabay.com

Причина пожара пока не установлена. Фото: pixabay.com

В ночь на 1 сентября в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. В поселке Рощино загорелась общественная баня.

Сообщение о возгорании поступило в 2:38 часов. На место происшествия выехали одиннадцать спасателей МЧС и две единицы техники.

В поселке полыхала общественная баня. Площадь постройки составляет порядка 400 кв. метров, уточнили в Главном Управлении МЧС России по Ленобласти.

Справиться с пламенем удалось примерно в 3:20 ночи. Пожар был полностью ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дознание ведет отдел надзорной и профилактической работы Выборгского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в СНТ «Железобетон» в Ленобласти в ночь на 30 августа загорелись жилой дома и баня. Пламя перекинулось с одной постройки на другую.